حرائق الغابات: إجلاء 13 عائلة في بجاية كإجراء إحتياطي

تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من أجل إخماد 25 حريق من الغطاء النباتي منها 13 حريق غابة.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، أن التدخل السريع والفعال لها، سمح بإخماد هاته الحرائق ومنع انتشارها الى باقي الغطاء النباتي.

وأضاف بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أنه تتواصل عملية إخماد 4 حرائق غابة، منها 3 حرائق بولاية بجاية بالمكان المسمى ويزران ببلدية أيت رزين والمكان المسمى تالة ببلدية برباشة.

أين تم إجلاء 10 عائلات من قرية تلا و03 عائلات من قرية بير كإجراء إحتياطي.

بالإضافة إلى حريق بالمكان المسمى تمداغ ببلدية أوزلاقن، وكذا حريق بولاية تيزي وزو بالمكان المسمى قرية أقرسافن ببلدية إيجر.

كما تدخلت وحدات الحماية بولاية عنابة من أجل إخماد حريق شب بخزانة كهربائية بالطابق الأرضي لعمارة متكونة من 05 طوابق ببلدية البوني.

وخلف الحريق إصابة 06 أشخاص بضيق في التنفس وكذا إصابة شخص بجروح خفيفة.

وتم إسعاف المصابين، ونقلهم للمستشفى المحلي، حيث مكن التدخل السريع لمصالح الحماية، من السيطرة على الحريق ومنع إنتشاره لباقي البناية.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ197 تدخل على إثر حوادث سجلت عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث، وفاة 3 أشخاص وإصابة 301 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وتم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية خنشلة بوفاة 3 أشخاص و اصابة شخص أخر بجروح. على إثر إصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 88 ببلدية عين الطويلة.

ومن جهته، قام جهاز حراسة الشواطئ والإستجمام بـ1049 تدخل، ما سمح بإنقاذ 703 شخص من الغرق والموت المحقق.

وكذا تقديم الإسعافات الأولية لـ 270 شخص، بالإضافة إلى تحويل للمراكز الصحية المحلية 76 شخص.

في حين تم تسجيل وفاة شخصين غرقا بالمسطحات المائية بكل من ولايتي، جيجل وتمنراست.