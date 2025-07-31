حرائق الغابات.. إخماد في بجاية وجهود مستمرة في البويرة وسوق أهراس

تواصل وحدات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على عدد من الحرائق التي اندلعت هذا اليوم في مناطق متفرقة من الوطن، حيث تم تسجيل تدخلات في ولايات البويرة، سوق أهراس، بجاية وقسنطينة.

ففي ولاية البويرة، لا تزال عملية إخماد حريق غابي متواصلة على مستوى قرية أولاد يوسف التابعة لبلدية بودربالة، وسط صعوبات ميدانية بسبب طبيعة التضاريس.

أما في ولاية سوق أهراس، فتتواصل عملية إخماد حريق غابة اندلع بمنطقة مشتة العرقوب لصفر ببلدية عين الزانة، حيث تعمل فرق الحماية المدنية على احتواء ألسنة اللهب.

وبخصوص ولاية بجاية، فقد تم إخماد حريق شبّ في أدغال وأحراش بمنطقة آيت عيسى التابعة لبلدية أوقاس، حيث تم الإعلان عن السيطرة التامة عليه.

وفي ولاية قسنطينة، تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد حريق طال محاصيل زراعية بقرية بن جدو في بلدية زيغود يوسف، وتمت السيطرة عليه بالكامل مع بقاء وحدات الحراسة في الموقع كإجراء وقائي.