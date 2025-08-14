حرائق الغابات.. إخماد في 5 ولايات والجهود متواصلة في 3 أخرى

كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية عن تسجيل تسعة حرائق غابات، أدغال وأحراش، مست ولايات مختلفة.

وتم إخماد خمسة منها بشكل نهائي، فيما لا تزال عمليات الإخماد جارية في ثلاثة مواقع. في حين وضِعت حالتان تحت المراقبة والحراسة لتفادي اشتعالها من جديد.

وبحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فقد شهدت ولاية الشلف، تسجيل حريقين، الأول بمنطقة جرنازة - غابة تيغرغار ببلدية تنس، حيث لا تزال جهود الإطفاء متواصلة لإخماده. أما الحريق الثاني فاندلع في بقعة أولاد إبراهيم – جبل مولاعبدالقادر ببلدية مصدق، وقد تم إخماده بشكل نهائي.

وفي ولاية البويرة، سجِّل حريقان أيضًا، الأول بقرية الروابع ببلدية برج أخريص، والثاني بقرية قرباش ببلدية بوكرام. وتم إخمادهما نهائيًا دون تسجيل خسائر بشرية.

أما ولاية تيزي وزو، فقد سجلت أكبر عدد من الحرائق (3 حرائق)، إذ اندلع حريق بموقع بوباكور واد فالي ببلدية تيزي وزو، وآخر بقرية شرفة ببلدية أزفون. ولا تزال عمليات الإخماد جارية في الموقعين. كما تمت السيطرة على حريق اندلع في غابة قرية آيت يعقوب ببلدية أرجن، وهو حاليًا تحت الحراسة.

وفي ولاية جيجل، تم تسجيل حريق واحد في منطقة أولاد علي – جبل الكوف ببلدية زيامة منصورية. وقد تم إخماده جزئيًا مع الإبقاء عليه تحت الحراسة تحسبًا لأي تطورات.

كما سجّل حريق غابي في ولاية خنشلة، تحديدًا قرب حي 164 سكن ببلدية الحامة، وقد تم إخماده نهائيًا دون تسجيل خسائر.