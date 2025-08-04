حرائق الغابات.. إخماد 4 حرائق والجهود متواصلة لاحتواء النيران في تيزي وزو وميلة

كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية عن الوضع العام لحرائق الغطاء النباتي لنهار اليوم على الساعة 17:30، إذ تم تسجيل عدة حرائق في عدد من الولايات.

ففي ولاية بجاية، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوهرو في بلدية ذراع القايد. كما تم إخماد حريق آخر من النوعية نفسها بقرية أيت مرعي ببلدية خراطة بشكل نهائي.

أما في ولاية تيزي وزو، فاستمرت عملية إخماد حريق غابة بقرية ابكارن في بلدية بوزغن، ولا يزال الحريق تحت السيطرة.

وفي ولاية ميلة، تتواصل عملية إخماد حريق أدغال وأحراش بمشتة أولاد طاق في بلدية العياضي برباس جارية.

في حين تم بولاية باتنة، الإعلان عن إخماد نهائي لحريق غابة في المكان المسمى “اينو غيسن” ببلدية اينوغيسن.