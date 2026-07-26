حرائق الغابات.. إعادة ترميم وتهيئة منزل مُتضرر بسكيكدة

تنقل صبيحة اليوم الأحد، والي ولاية سكيكدة، مرفوقًا برئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى منزل إحدى العائلات المتضررة بمنطقة الزهار ببلدية عين شرشار، وذلك بعد استكمال أشغال إعادة ترميم وتهيئة مسكنها الذي تعرض للاحتراق جراء حرائق الغابات الأخيرة.

وجاء هذا، حسب بيان لوزارة الداخلية، عملًا بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعويض المتضررين من حرائق الغابات. وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، المتعلقة بالتكفل الفوري بالعائلات المتضررة ومتابعة تنفيذ عمليات إعادة الترميم والتجهيز.

وكان الوالي قد تنقل، مباشرة عقب اندلاع الحرائق، إلى منزل العائلة، حيث وقف على حجم الأضرار التي لحقت به. وأكد التكفل الكامل بإعادة ترميمه وتجهيزه في أقرب الآجال. تجسيدًا لالتزام الدولة بمرافقة العائلات المتضررة وضمان عودتها إلى ظروف معيشية لائقة.

وشارك الوالي العائلة فرحتها باستلام منزلها في حلته الجديدة، بعدما تم إعادة تهيئته بشكل كلي. وتجهيزه بالأثاث وكافة الوسائل الضرورية، إلى جانب ربطه بمختلف الشبكات. بما يوفر للعائلة جميع شروط الاستقرار والعيش الكريم.

وبهذه المناسبة، عبرت العائلة عن بالغ شكرها وامتنانها لرئيس الجمهورية وللسلطات العمومية. مثمنةً العناية الفائقة التي أولتها الدولة الجزائرية لوضعيتها منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق. ومؤكدة أن الدولة كانت حاضرة بكل مؤسساتها إلى جانبها. ووفّت بالتزاماتها من خلال التكفل الكامل بإعادة ترميم وتجهيز المسكن. بما أعاد إليها الأمل ومكنها من استئناف حياتها في ظروف كريمة.