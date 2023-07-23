حرائق الغابات.. إندلاع 4 حرائق في جيجل

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، اليوم الأحد، من أجل إخماد عدة حرائق إندلعت بمناطق مختلف من إقليم الولاية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، تتدخل حاليا فرق الحماية المدنية في عمليات إخماد 4 حرائق.

حيث تدخلت وحدة الحماية المدنية لتاكسنة، في حريق غابة بمنطقة عين يدن مورغان بتاكسنة.

كما تدخلت وحدة جيملة لأجل حريق أحراش وأدغال بمنطقة الأعراط بجيملة.

فيما تدخلت وحدة بلغيموز، إثر إندلاع حريق في غابة بشعبة العقبة بالجمعة بن حبيبي.

وتدخلت وحدة بوتياس، لأجل إخماد حريق غابة بمنطقة أولاد معطي ببوراوي بلهادف.