حرائق الغابات.. إيداع 12 مشتبه فيهم الحبس المؤقت

أعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن. أنه على إثر اندلاع حرائق الغابات في عدة ولايات عبر الوطن، تم توقيف 12 مشتبه فيهم.

وتم التخلي عن ملفات المشتبه فيهم لقسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن من نيابات الجمهورية لدى محاكم. أميزور، الأخضرية، أقبو، الحروش، القل وتمالوس. من أجل معالجتها على مستوى هذا القسم المتخصص.

وتم فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين وأصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.