حرائق الغابات.. إيداع 4 متهمين الحبس أضرموا النار عمدا بقسنطينة

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد. بإيداع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. لقيامهم بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر “والتي تصل عقوبتها للإعدام” وجناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر و 87 مكرر 1 من قانون العقوبات. و138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

يأتي قرار القاضي المحقق في إطار توقيف المتهمين وتقديمهم أمام الجهات القضائية على خلفية حرائق الغابات. التي شهدتها بعض ولايات الوطن منذ نهاية الأسبوع الماضي من الشهر الجاري.

وكشف نيابة الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر، للرأي العام في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية والجرائم المنظمة. الوطنية. وعلى خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن منذ نهاية الأسبوع الماضي من الشهر الجاري عالجت ذات الجهة القضائية 03 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية تقوم بإضرام النار في الأملاك الغابية.

وتمت المحاكمة على النحو التالي: القضية الأولى تتعلق بجماعة إجرامية قامت بإضرام النار عمدا في الأحراش المحاذية لحي الصنوبر بقسنطينة. ويتعلق الأمر بكل من المدعو “بن فوغال صابر أيوب” والمدعو “فوانية عبد الرحمان”. حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق هاذين الشخصين وهما يقومان بإضرام النار بمكان نشوب الحريق.

وفي القضية الثانية تتعلق بقيام المدعو “المويسي فاروق” بإضرام النار في الأحراش النباتية والأشجار بطريق الصومام بقسنطينة. حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام هذا الشخص بإضرام النار بمكان نشوب الحريق.

أما القضية الثالثة فتتعلق وقائعها بتوقيف المدعو “بن خليفة سيف الدين” متلبسا وهو يقوم بإضرام النار في كومتين من الأسلاك النحاسية بمحاذاة الجدار الإسمنتي للطريق السيار الرابط بين ولايتي قسنطينة وعنابة. بالمكان المسمى تخصيص بن عبد المالك رمضان قسنطينة. وهو ما أدى إلى إتلاف 02 هكتار من الأشجار الواقعة كلها ضمن المحيط الغابي.

وعلى إثر التحقيق الإبتدائي المنجز من طرف الفرقة الجنائية بأمن ولاية قسنطينة ومصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة. تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية أين توصل التحقيق لقيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية.