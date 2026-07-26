حرائق الغابات…إيداع 7 متهمين الحبس أضرموا النار عمدا في الغابات والمجمعات السكنية شرق الوطن

أمر قاضي التحقيق بالقطب الوطني لمكافحة الارهاب بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأحد، بإيداع 7 أشخاص الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، متهمين بإضرام النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة والمجمعات السكنية بعدة ولايات شرق الوطن، هي قالمة، البويرة وجيجل .

وتمت متابعة المعنيين بموجب إجراءات التحقيق القضائي بجناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر (والتي تصل عقوبتها للإعدام)، جناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر من قانون العقوبات، و138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية لجميع المشتبه فيهم. جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر، جناية وضع النار عمدا في أماكن سكنية للمشتبه فيه، حمليل سعيد، طبقا للمواد 87 مكرر و395 من قانون العقوبات.

وأعلمت نيابة الجمهورية الرأي العام، في بيان صحفي للجهة القضائية ذاتها، أنه عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية والجرائم المنظمة عبر الوطنية، وعلى خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن منذ نهاية الأسبوع الماضي من الشهر الجاري، عالجت 5 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية تقوم بإضرام النار في الأملاك الغابية على النحو التالي:

القضية الأولى:

تتعلق بقيام المشتبه فيه، زريق محمد أمين، بإضرام النار عمدا بمكان به أحراش ونباتات جافة بالقرب من المكتبة البلدية بحي مغمولي بقالمة. حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام هذا الشخص بإضرام النار بمكان نشوب الحريق.

القضية الثانية:

تتعلق بقيام كل من المشتبه فيه حرشي عادل، والمشتبه فيه بودراع نوري مهدي، بإضرام النار في الأحراش والحشائش اليابسة في المنطقة المسماة الكاف لكحل بلدية قسنطينة، أدى إلى إتلاف 1000 حزمة من الخرطال، 40 شجرة زيتون، و20 شجرة مثمرة، وإسطبلين. حيث شوهد هذان الشخصان وهما يضرمان النار في مكان نشوب الحريق.

القضية الثالثة:

تورط فيها المدعو زرار احمد، مشتبه في بإضرام النار عمدا في أرض فلاحية خاصة في منطقة وادي العزايب بلدية سيدي سمان ولاية تيبازة، أدى إلى إتلاف مساحة 500 متر مربع، شملت أشجار الزيتون وأشجار الصنوبر الحلبي وأحراش.

القضية الرابعة:

وعالجت الهيئة القضائية ذاتها قضية رابعة تتعلق بتوقيف المشتبه فيه حمليل سعيد، متلبسا بإضرام النار عمدا في أحراش وسط تجمع سكني خلف عمارة بحي ايوف الغربي بلدية جيجل.

القضية الخامسة:

تمت متابعة المشتبه فيهما تلمساني عبد القادر، وقوادري جمال، لقيامهما بإضرام النار عمدا في أحراش غابية بقرية بوخلفون ببلدية بوكرام دائرة الخضريةـ بعدما شاهد سكان المنطقة المدعو تلمساني عبد القادر، يرتدي قميصًا رماديًا رفقة شخص يجهل هويته على متن مركبة من نوع “شوفرولي” بالقرب من مكان الحريق. وفور مغادرتهما تصاعدت ألسنة اللهب. وأكدت التحريات أن المتهم كان رفقة قوادري جمال، على متن المركبة، وأن هذا الأخير هو من قام بإضرام النار.

واضاف المصدر نفسه، وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من طرف الفرق الجنائية بأمن ولاية قالمة وولاية البويرة وولاية جيجل، والفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي غيلاس، وومصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة كل حسب اختصاصه، تم توقيف الفاعلين وهم سبعة أشخاص مشتبه فيهم، حيث توصل التحقيق لقيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية ومجمعات سكنية.

كما تم استجواب المتهمين بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق لإنجاز ملف جزائي ومتابعتهم قضائيا.