حرائق الغابات: الحماية المدنية تتدخل عبر 4 ولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية آخر حصيلة للحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 21:00 .

وحسب آخر حصيلة تم تسجيل حرائق الغابات، الأدغال و الأحراش عبر 4 ولايات دون تسجيل خسائر بشرية.

وتدخل أعوان الحماية الحماية المدنية بولاية برج بوعريريج عبر بلدية جعافرة، القلة، وتفرق. من أجل إخماد حريق غابة بالمكان المسمى منطقة القريو طريق البوني نقطة حدودية بين 3 بلديات.

وأكدت المصالح ذاتها أنه تم السيطرة على الحريق نهائيا وعملية الحراسة متواصلة.

أما بولاية تبسة شهدت بلدية مرسط حريق غابة بالمكان المسمى جبل الحوض ولا تزال عملية إخماد الحريق متواصلة.

وشهدت ولاية قالمة حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى راس الناقة قرية عين تحميمين ببلدية مجاز الصفاء، وتم إخماد الحريق نهائيا.

في حين تدخل أعوان الحماية المدنية بولاية ميلة على مستوى بلدية أعميرة آراس من أجل حريق أدغال و أحراش بالمكان مشتة بوالقرامش وتم إخماد الحريق نهائيا.