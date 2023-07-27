حرائق الغابات.. السفارة الإيطالية تعزي وتعرب عن تضامنها مع الجزائر

أعربت، سفارة إيطاليا في الجزائر، اليوم الخميس، عن تضامنها مع السلطات الجزائرية وشعبها إزاء الحرائق التي اجتاحت شمال شرقي البلاد.

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، أن تم إخماد كل الحرائق التي اندلعت في مختلف الولايات. على غرار البويرة، بجاية، جيجل.

كما أشار وزير الداخلية، على هامش تنصيبه لجنة تعويض المتضررين، إلى أن آخر حريق تم إخماده على الساعة الثالثة مساء.

ويجدر التذكير، أنه تم تسجيل 140 حريق، وأودى بحياة 34 شخصا منهم عسكريين ومدنيين. والعشرات من الجرحى.

وكشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 325 جريح أصيبوا في حرائق الغابات التي مست مختلف ولايات الوطن.

كما أشار سايحي، في تصريح للصحافة، إلى أن الإصابات بالغة الخطورة، وتم التكفل بها على مستوى مستشفى الحروق الكبرى بالعاصمة.

وافادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات بيرييف 200 التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.

كما تم سخرت 8 آلاف عون حماية مدنية لإخماد الحرائق. وكذا 529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالنيران.