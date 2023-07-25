حرائق الغابات.. الشروع في معاينة الأضرار وإحصاء المتضررين قصد تعويضهم

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الثلاثاء، عن مباشرة السلطات المحلية بالمناطق المتضررة من الحرائق عمليات معاينة الأضرار.

كما أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن إحصاء أضرار الحرائق جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وباشرت السلطات المحلية أيضا بإحصاء المتضررين، قصد المضي في إجراءات تعويضها.

وإرتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة. وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني، بسبب الحرائق فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيي.

وافادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات “بيرييف 200” التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.

كما تم سخرت 8 آلاف عون حماية مدنية لإخماد الحرائق. وكذا 529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالنيران.

واضاف البيان عن تسخير فرقتين للدعم الجوي في عمليات إخماد النيران.

واكدت وزارة الداخلية أن العمل متواصل لإخماد النيران رغم الظروف المناخية الصعبة بسبب قوة الرياح. كما يجري التكفل بإجلاء سكان المناطق المتضررة نحو أماكن آمنة.

ودعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جميع المواطنين الى المزيد من الحيطة و تفادي دخول الغابات نظرا للظروف المناخية “غير العادية”، وكذا المساهمة في عملية التوعية والتحسيس من خطر حرائق الغابات.