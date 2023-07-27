حرائق الغابات: اللجنة متعددة القطاعات تباشر دراسة التعويضات

انطلقت اللجنة متعددة القطاعات التي أشرف على تنصيبها وزير الداخلية، في مباشرة عملها لاحضاء كل الخسائر ودراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات.

ويأتي ذلك، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية من أجل الاسراع في تعويض المتضررين من حرائق الغابات التي مست مؤخرا بعض ولايات الوطن.

وصرح رئيس اللجنة والمندوب الوطني للكوارث الكبرى عبد الحميد عفرة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن اللجنة باشرت عملها بدراسة التعويضات التي تخض المنتجات الزراعية والحيوانية. وإعادة تأهيل السكنات. مبرزا أن سسيتم الانتهاء من كل هذه الأشغال وتقييم الأضرار في غضون شهر.

وأورد ذات المتحدث: “هذه اللجنة ستدرس الملفات التي ترد اليها من اللجان الولائية التي قد سبق تفعيلها وتنصيبها. لتحديد التعويضات التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الأضرار الناجمة من هذه الحرائق”.

هذا وحث وزير الداخلية ابراهيم مراد، أعضاء هذه اللجنة على العمل بتفان دون انقطاع إلى غاية اتمام معالجة كل الملفات الواردة اليها من قبل اللجان الولائية. وتحديد التعويضات والمستحقات اللازمة لكل عائلة ولكل فرد.