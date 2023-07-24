حرائق الغابات.. المركز الإستشفائي الجامعي لبجاية يوضح

أصدر المركز الإستشفائي الجامعي لبجاية اليوم الإثنين، بيانا توضيحيا بخصوص الاحتياجات المتوقعة لحالة طوارئ محتملة لمدة 72 ساعة القادمة، ويأتي هذا على اثر الحرائق التي اجتاحت غابات الولاية.

وجاء في البيان، أنه بعد ظهور مراسلات من الصيدلية الرئيسية لقسم الصحة والسكان على الشبكات الاجتماعية المتعلقة بالاحتياجات المتوقعة لحالة طوارئ محتملة لمدة 72 ساعة القادمة، عقب الحرائق التي وقعت في 24/7/2023 في ولاية بجاية، تود الإدارة العامة لوحدة الصحة والسكان في بجاية تقديم التفاصيل التالية:

– هذه المراسلات هي وثيقة إدارية مخصصة لمزود خدمة التوزيع (DSP) تحسبا لتفاقم محتمل للوضع إذا استمرت هذه الحرائق بمرور الوقت.

– تمت إدارة الموقف من خلال مخزون الصيدلية الرئيسية (ORSEC and Safety) ولم يتم تسجيل أي نقص في الأدوية.

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