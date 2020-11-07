حرائق الغابات بوهران أتلفت 17 هكتار من المساحات الغابية

كشفت احصائيات مصالح الحماية المدنية عن حصيلة الخسائر التي تسببت فيها النيران المشتعلة بثلاث غابات بولاية وهران خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغت حسب ذات المصالح 17 هكتار.

وحسب ما اكدته مصالح الحماية المدنية فقد تم إطفاء الحرائق الثلاثة بنجاح و التي شملت كل من غابات مداغ وطفراوي و كريستل فيما تتواصل مراقبة الوضعية لتجنب إندلاع السنة النيران مجددا.

وتتعلق الحصيلة الأولية بالحريقين اللذان شبا بكل من غابتي طافراوي وكريستل أين سجل بهما على التوالي ضياع 8 و9 هكتارات بينما تتم حاليا عملية جرد الخسائر بغابة مداغ.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية قد سخرت وسائل بشرية ومادية هامة لإطفاء هذه الحرائق, التي تمت تحت إشراف وتنسيق المدير الولائي العقيد محفوظ سويكي, منها 27 شاحنة متعددة المهام وسيارات للدعم وأزيد من 100 عون تدخل من مختلف الرتب.