حرائق الغابات تتسبب في انقطاع الأنترنيت.. اتصالات الجزائر توضح

أعلنت اتصالات الجزائر، أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، تسببت في إلحاق أضرار ببعض أجهزة ومعدات الشركة. لاسيما في منطقة أولاد قاسم بولاية البويرة مما أدى إلى تسجيل اضطرابات في شبكة الانترنت FTTH و 4GLTE.

كما أشارت اتصالات الجزائر في بيان لها، إلى أنه “رغم صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، إلا أن فرق اتصالات الجزائر تجندت من أجل إصلاح شبكة الانترنت في أقرب الآجال”.

في حين، قدمت الشركة، تعازيها لعائلات الضحايا، معربة عن دعمها لجميع المناطق المتضررة جراء الحرائق .

وأعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بنجاح مصالح الحماية المدنية في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 بالمائة. وهذا بعد التجند دون انقطاع طوال ليلة أمس، وتعزيز العمليات الميدانية برا بالمورد البشري والعتاد وتعاضد الإمكانيات بين الولايات.

كما تحققت هذه النتائج الايجابية بفضل فعالية التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة، التي حققت نتائج ملموسة. وبلغت نجاعتها القصوى بعد التحسن النوعي للظروف المناخية و انخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة.

فيما تتواصل عمليات الاخماد حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق، موزعة عبر 7 ولايات. وتبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق بها قيد المراقبة من طرف المصالح العملياتية المجندة.

وإرتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة. وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني، بسبب الحرائق فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيين.

وافادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات “بيرييف 200” التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.