حرائق الغابات.. تراجع معتبر في المساحات المتضررة

قال المدير العام للغابات، جمال طواهرية، إنّ الإجراءات المتخذة في إطار الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها في المدة الأخيرة لا سيما خلال موسمي الصيف (2024-2025) حققت نجاحا مميزا بتراجع معتبر في المساحات المتضررة.

وأبرز المدير العام للغابات، جمال طواهرية، في تصريح لـ” وأج”، أن التوجيهات المباشرة لرئيس الجمهورية الذي أعطى أهمية كبيرة لحماية الثروة الغابية. مكّنت من تعبئة ما يقارب 6000 عون في إطار حملة مكافحة الحرائق إلى جانب توفير سيارات التدخل السريع. مشيرا أيضا إلى أن اللجوء للتكنولوجيا الحديثة مثل الكاميرات الذكية والطائرات بدون طيار سمح بالكشف عن الحرائق والتدخل في الوقت المناسب.

وأكد طواهرية، أن الكاميرات تعمل على مدار الساعة وتتوفر على جهاز يسمح بإعطاء المعلومة في حالة نشوب حريق مع تحديد موقعه بدقة. كما أنها تغطي مساحة قطرها 25 كلم”. لافتا إلى أنه بناء على معطيات الكاميرات يتم إرسال “درون” إلى المنطقة المعنية والتدخل بسرعة بمجرد التأكد من المعلومة.

من جانبه، أوضح الإطار السامي بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور، أن جهاز مكافحة حرائق الغابات يعتمد على مبدأ الاستباقية ويضم 505 وحدة للتدخل و65 رتلا متنقلا و 6 مفارز جهوية، بما يعادل 15 ألف عون مجند يوميا. كما تم تدعيم الجهاز بوسائل جوية تشمل 12 طائرة قاذفة للمياه مستأجرة وست مروحيات تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية. إضافة إلى الوسائل الجوية المسخرة من طرف الجيش الوطني الشعبي.

وشدّد العقيد عاشور على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح. خاصة الجيش الوطني الشعبي ومديرية الغابات والدرك والأمن الوطنيين والجماعات المحلية. مبرزا أن مواجهة حرائق الغابات تتطلب “منهجية دقيقة”. ولذلك تم تنظيم مناورات ميدانية لتوثيق وتطوير الاستراتيجية وتفعيل آليات التنسيق.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور