حرائق الغابات: تعويض المتعاضدين بعد 72 ساعة من إستلام محاضر الخبرة

سيشرع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بتعويض مؤمنيه ومشتركيه المتضررين من حرائق الغابات. بعد 72 ساعة من إستلامه محاضر الخبرة المحددة للأضرار والمبالغ المنجرة عنها.

وحسب ما أفاد به بيان لهذه التعاضدية الفلاحية، فإن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بإعتباره مؤمنا إستشاريا للجوارية. قام بتعبئة كافة الوسائل البشرية والمادية لتقديم المساعدة والدعم للأشخاص المتضررين من هذه الكارثة. حيث وضع تحت تصرفهم الخبراء من أجل تقييم الأضرار والمبالغ المنجرة عنها والمباشرة في تعويضهم بعد 72 ساعة من تلقي محاضر الخبرة.

كما أعلن الصندوق، عن وضعه لخلايا أزمة على مستوى كل شبكته إثر وقوع الحرائق التي مست عدة ولايات من الوطن. كما قام بصفته مؤمنا مرافقا للعالم الريفي بتوزيع المطفآت على مؤمنيه وبشكل مجاني، عن طريق شبكته للوقاية من أخطار الحرائق.

و على سبيل المرافقة أيضا تمت برمجة أيام إرشادية طوال هذا الموسم لفائدة الفلاحين، بهدف “تحسيسهم حول أهمية التأمينات الفلاحية من أجل حماية مداخيلهم ومحاصيلهم.

وأوضح الصندوق بأن هذه الأيام التحسيسية ستكون بمثابة فرصة للتعاون الفلاحي. لتوعية مزارعي الحبوب وممتلكي أو بائعي آلات الحصاد المؤمن لهم لدى الصناديق الجهوية. حول ضرورة الوقاية من خطر الحرائق و ذلك من خلال عمليات توضيحية عن صيانة وضبط آلات الحصاد.

و نظرا للجفاف الذي طبع هذه السنة، أعلن الصندوق أيضا مشاركته، عن طريق صناديقه الجهوية، في اللجان التقنية الولائية التي تتكفل بمتابعة و إعداد حصيلة للأضرار الناتجة عن الكوارث الفلاحية.

كما أعرب عن سعيه دوما ليكون قريبا من مؤمنيه ومشتركيه، وذلك من خلال التواجد في الميدان. للإنصات إلى إنشغالاتهم وتقديم حلول تأمينية ملائمة للأخطار التي يواجهونها و التي تهدد محاصيلهم و إستدامة نشاطاتهم.