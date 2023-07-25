حرائق الغابات.. رئيس المحكمة الدستورية يعزي في وفاة مدنيين وعسكريين

قدم رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج تعازيه في وفاة مدنيين و عسكريين، على إثر الحرائق التي شهدتها عدّة ولايات.

وجاء في رسالة تعزية، أنه على إثر الحرائق التي شهدتها ولايات جيجل وبجاية والبويرة، يتقدم رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج باسمه ونيابة عن أعضاء المحكمة الدستورية، وإطاراتها وموظفيها، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، راجيا من الله تعالى أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.”

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