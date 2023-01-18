حرائق الغابات: سونلغاز تشارك في التحضير لصائفة 2023

اجتمع الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الأربعاء، بالمدير العام للغابات جمال طواهرية.

وحسب بيان لسونلغاز، تناولت أشغال الاجتماع دراسة سبل التعاون بين القطاعين فيما يتعلّق بالتحضير لصائفة 2023. لضمان حماية الثروة الغابية مع استمرار التزويد بالطاقة للمواطنين.

وأوضح الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، أن لقاءه بالمدير العام للغابات والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، يندرج في إطار دراسة الحلول الاستباقية المشتركة بين سونلغاز والمديرية العامة للغابات، فيما يخص التحضير لمرور صيف 2023 لاسيما مشكل حرائق الغابات.

ويأتي ذلك بهدف حماية الثروة الغابية وضمان تحسين جودة الخدمة العمومية، من خلال اتخاذ عديد الإجراءات الاحترازية، على غرار صيانة الشبكات. وانجاز الخنادق المانعة لانتشار الحرائق على طول الشبكات الكهربائية الموجودة على مستوى الغابات.

ومن جانبه، أكد المدير العام للغابات، على أهمية تنسيق العمل بين سونلغاز ومصالحه. وذلك بالنظر إلى انتشار الشبكات الكهربائية عبر كل التراب الوطني بما فيها الغابات.

وهوما يستدعي ـحسبه ـ تكثيف التعاون بين كل الأطراف الفاعلة للتحضير لاستراتيجية فعّالة من شأنها تعزيز حماية الثروة الغابية على المستوى الوطني.

واتفق الطرفان في الأخير، على وضع فريق عمل مشترك بين القطاعين للعمل على وضع معالم هذا البرنامج. على أن تتم برمجة اجتماع آخر قبل نهاية شهر ماي القادم وذلك لتقديم حصيلة حول هذا العمل.