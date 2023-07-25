حرائق الغابات.. صور مؤلمة لعمليات الإنقاذ والإجلاء

نشرت مصالح الحماية المدنية، ومختلف قطاعات الحكومة على غرار الفلاحة والتضامن، صور تخص حرائق الغابات التي اندلعت في مختلف ولايات الوطن.

كما يظهر في بعض الصور، قيام الحماية المدنية، بإجلاء وإنقاذ ضحايا حرائق الغابات، من بينهم أطفال ومسنين ونساء. وفي صور أخرى يظهر تدخلات أعوان محافظات الغابات، مجمع الهندسة الريفية، الجيش الوطني، والمجتمع المدني. في كل من ولايات جيجل، عنابة، البويرة، المدية، لإخماد الحرائق التي نشبت في 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 15 حريقا عبر 8 ولايات من الوطن. كما أوضحت المصلحة ذاتها، أن حصيلة الحرائق، مسجلة حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وتتوزع 15 حريقا فافادت الحماية انه تم تسجيل 5 حرائق بولاية سكيكدة، حريقين بولاية جيجل، حريقين بولاية البويرة، حريقين بولاية بجاية. حريق واحد بولاية تبسة، حريق واحد بولاية المدية، حريق واحد بولاية سطيف، حريق واحد على مستوى الطارف.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة. وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني، بسبب النيران. فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيين.

وافادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات “بيرييف 200” التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.

كما تم سخرت 8 آلاف عون حماية مدنية لإخماد النيران. وكذا 529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالحرائق.

واضاف البيان عن تسخير فرقتين للدعم الجوي في عمليات إخماد النيران. واكدت وزارة الداخلية أن العمل متواصل لإخماد النيران رغم الظروف المناخية الصعبة بسبب قوة الرياح. كما يجري التكفل بإجلاء سكان المناطق المتضررة نحو أماكن آمنة.

ودعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جميع المواطنين الى المزيد من الحيطة و تفادي دخول الغابات نظرا للظروف المناخية “غير العادية”، وكذا المساهمة في عملية التوعية والتحسيس من خطر حرائق الغابات.