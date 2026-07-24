حرائق الغابات.. قطاع التضامن سيواصل متابعة وضعية المتضررين

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بولاية قالمة، أن القطاع سيواصل متابعة وضعية المتضررين من حرائق الغابات، بما يضمن مساعدتهم على تجاوز تداعيات هذه الظروف الصعبة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وقالت الوزيرة، في تصريح لها مساء أمس الخميس بمشتى “بوكريمة” ببلدية حمام النبائل، أن مصالح قطاع التضامن الوطني مجندة لمرافقة أسر ضحايا الحرائق التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات الوطن والتكفل باحتياجاتهم، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما أبرزت حرص الدولة على التخفيف من آثار هذه الكارثة على المتضررين منها. بحيث “لن تدخر أي جهد في سبيل مرافقة هذه الأسر والتكفل بانشغالاتها”. من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية والسلطات المحلية. انطلاقا من كون التضامن الوطني “ركيزة أساسية في دعم المواطنين خلال الأزمات والمحن”.