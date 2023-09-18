حرائق الغابات.. مستجدات عملية الإخماد إلى 9:30 سا

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، عن آخر حصيلة حرائق الغابات. وهذا في مختلف ولايات الوطن حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا.

كما أشار بيان الحماية الأخيرة الأخير، إلى أنه تم إخماد 5 حرائق في ولاية بجاية، فيما لا تزال العملية المتواصلة لحريقين. أما ولاية جيجل، فشهدت إخماد حريقين تحت الحراسة، والعملية متواصلة لحريق واحد.

وبولاية تيزي وزو، تم إخماد 3 حرائق نهائيا والعملية متواصلة لحريقين إثنين. سكيكدة “حريق واحد أخمد تحت الحراسة”، وتم إخماد حريقين نهائيا. ولاية البليدة

حريق واحد أخمد تحت الحراسة، ولاية البويرة حريق اخمد نهائيا، ولاية المدية حريق واحد أخمد نهائيا.

المشتبه فيهم في قبضة الأمن

وتمكن، عناصر الدرك الوطني، الأحد، من توقيف شخصين يشتبه فيهما بإضرام الحرائق المندلعة في غابات بني مليكش “تازمالت” بجاية.

كما أشار بيان الدرك الوطني، إلى أن الأمر يتعلق بالمسمى “ف.س.و” و المسمى “ع.ر” البالغين من العمر 44 و60 سنة. فيما لا يزال التحقيق متواصل لمعرفة أسباب الحرائق المندلعة وتوقيف المتسببين فيها.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فشهدت كل من ولاية الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة. تسجيل ارتفاع جد قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم الأحد.

حيث تراوحت درجات الحرارة القصوى بين 39 و 41 درجة مئوية تحت الظل، ودرجات الحرارة الدنيا تراوحت بين 26 و 30 درجة.