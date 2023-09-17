حرائق الغابات.. هذه آخر حصيلة

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، عن آخر حصيلة سجلتها بخصوص حرائق الغابات. وهذا في مختلف ولايات الوطن حتى الساعة الثامنة صباحا.

كما أشارت الحماية المدنية، إلى أن في ولاية بجاية، تم تسجيل 7 حرائق في كل من غابات مهوي بلدية تيشي، تامنخت بلدية سوق الاثنين. وتاحمليت بلدية مالبو، تاوريت اغيل بلدية تاوريت اغيل. هذه الحرائق تم إخمادهم نهائيا. فيما لا تزال العملية متواصلة في كل من غابات عش الباز بلدية بجاية، وايت عنان بلدية درقينة، تيزي عوار بلدية مالبو.

كما لا تزال العملية في ولاية جيجل، بغابة ايمولة-ارشف بلدية القنار. فيما لايزال الحريق متواصل في غابة بني خزر بلدية زيامة منصورية. ولاية سكيكدة “غابة تادن بلدية واد زهور اخمد الحريق تحت الحراسة”. ولاية قالمة “حريق غابة منطقة كاف الكراب جبل بني صالح بلدية مجاز الصفاء الحريق أخمد “.

وبخصوص ولاية تيزي وزو، فتم إخماد كل من حرائق غابات قرية ايفان بلدية ايت شافع. وتيزي يمان بلدية ايت خليلي. قرية ايفداسن بلدية ايت شافع. فيما لا تزال الحرائق ناشبة في غابات قرية احدادن بلدية المعاتقة، تيزي الجامع بلدية افرحونن.

توقيف مشتبه في إشعال النيران ببجاية

في حين، أوقف الدرك الوطني، أمس السبت، الشخص المتسبب في الحرائق التي اندلعت، ليلة أمس، بغابات عش الباز بمنطقة بوليماط في ولاية بجاية.

كما يدعى المشتبه به الموقوف “ت.ر” ويبلغ من العمر 56 سنة وتنحدر أصوله من ولاية بجاية.

فيما يزال محققو الدرك الوطني يشتغلون على القضية.