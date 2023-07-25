حرائق الغابات.. وزارة التضامن تشكل خلية أزمة في الولايات المتضررة

شكلت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، خلية أزمة بالتنسيق مع السلطات المحلية في الولايات المتضررة من موجة الحرائق الأخيرة. لمتابعة تطورات الوضع عن كثب، حسب ما أورده اليوم الاثنين، بيان لذات الوزارة.

وأوضح المصدر أنه “على إثر موجة الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن، لاسيما البويرة، بجاية وجيجل، تم تشكيل خلية أزمة. بالتنسيق مع السلطات المحلية لمتابعة تطورات الوضع عن كثب”.

وأضاف البيان، أنه تم إسداء “تعليمات بتوفير كل الإمكانيات اللازمة، لتحقيق التكفل اللائق بالعائلات المتضررة بالولايات. التي مستها موجة الحرائق. على غرار تجنيد كل مصالح الخلايا الجوارية للتضامن لتقديم التكفل النفسي والطبي للمتضررين وتقديم المساعدات الاستعجالية”.

وتبقى مصالح وزارة التضامن الوطني- يضيف البيان-“مجندة مع مواصلة الجهود للاستجابة لانشغالات الساكنة. وتقديم الإعانات الضرورية بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني”.