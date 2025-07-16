حرائق الغابات.. وزارة الداخلية تحذّر المواطنين

حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المواطنين من تزايد احتمالات نشوب الحرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

حيث دعت الوزارة في بيان لها، كل المواطنين إلى التحلي بالوعي، وإتباع تعليمات الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة من خلال التبليغ الفوري عن أي حالة طارئة.

كما ذكرت الوزارة أن نشوب الحرائق يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد الأرواح والممتلكات والثروات الطبيعية والزراعية.

وعليه خصصت وزارة الداخلية الأرقام الخضراء التالية 21 10 و 70 10، وهذا للتبليغ عن أي حالة طارئة.

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