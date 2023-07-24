حرائق الغابات.. وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني توجه تعليمة للمؤسسات الصيدلانية

وجهت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني تعليمة إلى المؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة للمواد الصيدلانية والبروتوكول العلاجي ضد الحروق.

ويأتي هذا في إطار مجابهة الحرائق التي شبت في بعض ولايات الوطن والتكفل بمصابي هذه الحرائق.

ووفقا للتعليمة، فقد شددت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات وتجنيد الموارد البشرية والمالية لرفع قدرات الانتاج.

كما دعت الهيئة ذاتها المعنيين بالتعليمة السهر على توجيه تلك المواد الصيدلانية والبروتوكول العلاجي نحو المناطق المتضررة من الحرائق.

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