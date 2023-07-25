حرائق الغابات.. وزير الداخلية يتفقد المناطق المتضررة بجيجل

تنقل ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى ولاية جيجل حيث عاين حجم الخسائر التي مسّت مناطق الولاية.

وحسب بيان الوزارة، فقد أثنى مراد خلال تواجده ببلدية زيامة منصورية على الجهود الكبيرة لأعوان الحماية المدنية وتعاضد الإمكانيات التي سمحت بتجنيب الولاية خسائر ثقيلة.

وخلال حديثه مع المواطنين بذات البلدية، عبّر الوزير عن اعتزازه بهبة المواطنين وجو العمل التشاركي بين كل الفاعلين الذي ميّز المنطقة في مواجهة الحرائق.