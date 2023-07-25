حرائق الغابات.. وزير الداخلية يتفقد المناطق المتضررة ببجاية

تفقد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المناطق المتضررة بولاية بجاية.

ويأتي هذا خلال المحطة الثانية من زيارة المعاينة الميدانية، أين تابع عمليات الاخماد للبؤر المتبقية بهذه الولاية، سيما من خلال الطلعات الجوية لطائرات الإطفاء المجندة.

وقد أكد الوزير على ضرورة الابقاء على درجة التأهب إلى غاية الاخماد النهائي.

كما أشاد مراد بتجند أعوان الحماية المدنية وكل الأسلاك الأمنية وفي طليعتها أفراد الجيش الوطني الشعبي لمجابهة هذه الحرائق وحماية الأرواح.

وأثنى الوزير على المساهمة الكبيرة للمواطنين وسمات التلاحم التي تُميّز أبناء الجزائر .

وأصغى ذات المسؤول إلى انشغلات المواطنين وأكد مباشرة عمليات معاينة الأضرار وتعويض المتضررين من طرف اللجان المحلية.

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