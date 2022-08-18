حرائق الغابات: وفاة 37 شخصا وإصابة 183 آخرين عبر 21 ولاية

كشفت مصالح الحماية المدنية عن اخر حصيلة حرائق الغابات التي عرفتها عدد من الولايات الشرقية للوطن خلال 24سا الماضية.

واوضحت الحماية المدنية في بيانها ان الحرائق تسببت في وفاة 37 شخصا فيما اصيب 183 أخرين. مع تسجيل 118 حريق غابة، أدغال وأحراش على مستوى 21 ولاية.

وسجلت ولاية سوق أهراس 5 وفيات واصابة 65 شخص لهم إصابات خفيفة. بينهم 4 مصابين بحروق خفيفة. والأخرين باختناق بضيق في التنفس من جراء دخان الحريق. بالإضافة إلى إصابة 10 اعوان حماية مدنية بإصابات منها إلتواءات وضيق بالتنفس.

بينما ولاية سطيف سجلت وفاة شخصين وهم إمرأة ذات سن 58 سنة وإبنتها 31 سنة متأثرتين بحروق بليغة. كما احصت ذات المصالح اصابة شخصين آخرين بحروق على إثر عدة حرائق. وذلك بنواحي نودرة. وكذا بمداشر كل من زنقروط، المرج، أمزيلن واولاد مسعود. اين وصلت النيران بها إلى منازل وبساتين السكان.

أما بولاية الطارف تم تسجيل وفاة 30 شخص متأثرين بحروق على مستوى غابة نبربر بالقالة. و161 جريح.

وأضافت ذات المصالح في بيانها انه ولحد الساعة تم تسجيل 118 حريق غابة، أدغال وأحراش على مستوى 21 ولاية موزعة كمايلي :

الطارف 31 حريق.

سوق أهراس 14 حريق.

سطيف 10 حرائق.

قالمة 12 حريق.

سكيكدة 10 حرائق.

قسنطينة 05 حرائق .

بجاية 12 حريق.

ميلة 5 حرائق .

تيبازة 3 حرائق.

الشلف 3 حرائق.

عين الدفلة 2 حريقين .

وحريق واحد بكل من ولايات تيزي وزو، باتنة، عنابة، أم البواقي، البليدة، برج بوعريريج. كذا جيجل، المدية، عين تموشنت، البويرة وولاية جيجل.

وسخرت الحماية المدنية دعم مادي وبشري مقدر بـ 1700 عون حماية مدنية و280 شاحنة إخماد. بالولايات الآتية:

ولاية الطارف تسخير 50 شاحنة إخماد و 700 عون حماية مدنية و5 ارتال متنقلة. كما سخرت بولاية جيجل 40 شاحنة إخماد و 200 عون حماية مدنية. في بولاية بجاية 40 شاحنة إخماد و 200 عون حماية مدنية.

أما ولاية سكيكدة 40 شاحنة إخماد و 300 عون حماية مدنية. وأيضا ولاية سطيف 20 شاحنة إخماد و 200 عون حماية مدنية. بينما ولاية سوق أهراس سخرت بها 30 شاحنة إخماد و 200 عون حماية مدنية و5 ارتال متنقلة.

وسخرت الحماية المدنية بولاية قالمة 20 شاحنة إخماد و 100 عون حماية مدنية. و20 شاحنة إخماد و 100 عون حماية مدنية بولاية تيزي وزو. وأما بولاية تيبازة سخرت 20 شاحنة إخماد و 150 عون حماية مدنية.

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أعربت مؤسسة بريد الجزائر، عن تضامنها مع ولايات شرق الوطن المتضررة من الحرائق، ونظمت هبة تضامنية لجمع الإعانات.

وجاء في بيان للمؤسسة: “مؤسسة بريد الجزائر بصفتها مؤسسة مواطنة. تعرب عن تأثرها البالغ على وقع الفاجعة التي ألمت بعدة ولايات بالشرق الجزائري. الذي مسته حرائق مهولة أتت على الغابات و حصدت الأوراح. التي لا يفوت المؤسسة حيالها، تقديم واجب العزاء لذويهم إثر هذا المصاب الجلل”.

وتلبية لنداء الواجب الوطني تجاه إخواننا بالمناطق المنكوبة، تنظم مؤسسة بريد الجزائر هبة تضامنية لجمع الإعانات “أدوية، وملابس، ومواد غذائية، أفرشة، وأغراض خاصة بالأطفال..إلخ.

وتم تنظيم هذه الحملية، لفائدة الولايات المعنية إبتداءا من اليوم الخميس،على مستوى المدرج بمقر المؤسسة.