حرائق الغابات.. 82 بؤرة لا تزال مشتعلة عبر 24 ولاية إلى غاية الخامسة مساءً

سجلت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة 17:00 من اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، ما مجموعه 131 حريقاً للغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، عبر مختلف ولايات الوطن.

وحسب حصيلة الحماية المدنية، فقد تم إخماد 49 حريقاً، فيما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد 82 حريقاً، عبر ولايات: عنابة (4)، سوق أهراس (5)، سكيكدة (17)، قالمة (7)، البويرة (2)، المدية (2)، معسكر (2)، ميلة (5)، الطارف (9)، جيجل (4)، سطيف (3)، قسنطينة (2)، بجاية (7)، بومرداس (1)، خنشلة (1)، غرداية (1)، تلمسان (1)، تيزي وزو (1)، سعيدة (1)، تيارت (1)، سيدي بلعباس (3)، المسيلة (1)، عين الدفلى (1)، وتيميمون (1).

وفي تفاصيل أهم الحرائق، شهدت ولاية بجاية حريقاً ببلدية بوخليفة، استدعى إجلاء مواطنين من عدة قرى، دون تسجيل ضحايا في عين المكان.

أما بولاية عنابة، فتتواصل عمليات إخماد الحرائق ببلديتي سرايدي، على مستوى منطقتي سيدي بومدين وبوزيزي، وبرحال بالمدينة الجديدة.

وفي ولاية سكيكدة، تتواصل الحرائق ببلديات جندل سادي محمد، وعين قشرة بمناطق واد زقار، بني رحمة، البطحاء، الصفصافة والعضامة، والشرايع بمناطق القبيبة، حمايد وعين غبال، وعين شرشار بمناطق البكوش، فرفور، واد زهار، الناصرية وشرشار، إضافة إلى جندل سادي والسبت.

وبولاية قالمة، يهدد حريق ببلدية الفجوج المنازل، فيما تشهد بلدية القلعة بجبل هوارة عملية إجلاء وقائية. وتتواصل ببلدية روكنية عمليات الإجلاء بمنطقتي كاف غريب وقرية قوسي، إلى جانب عمليات إجلاء وقائية ببلدية نشماية.

وفي ولاية البويرة، تم إجلاء أربع قرى ببلدية برج خريس، كما جرى إجلاء قاطني عدة قرى ببلدية الهاشمية.

أما بولاية الطارف، فقد تم إجلاء 35 عائلة ببلدية الزيتونة بمنطقة الزلازلة. فيما يهدد حريق ببلدية عين الكرمة بمنطقة بوعزيز المنازل، مع إجلاء مواطنين ببلدية الشافية بمنطقتي بوشكالة والمناسر.

كما تتواصل عمليات إخماد الحرائق ببلدية ضاية ثابث بولاية سعيدة، وبلدية عوف بولاية معسكر، وبلدية اعفير بولاية بومرداس، وبلديتي عين الزانة وأولاد مؤمن بولاية سوق أهراس، إضافة إلى بلدية العياضي برباس بولاية ميلة.