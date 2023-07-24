حرائق بجاية.. استشهاد 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين بجروح

افادت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، أن حرائق ولاية بجاية، مست مكان تواجد مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد داس ببني كسيلة. مضيفة أنه تم الشروع في إخلاء أفرادها العسكريين رفقة سكان مشاتي المنطقة صباح اليوم 24 جويلية 2023 على الساعة الرابعة (04:00).

كما أوضحت، وزارة الدفاع، أن خلال عملية الإخلاء ونظرا لسرعة انتشار النيران والأدخنة، حوصر الأفراد العسكريين رفقة سكان المشاتي المتاخمة. مما تسببت باستشهاد 10 عسكريين، تابعين لمفرزة الجيش الوطني الشعبي المتواجدة بمنطقة بني كسيلة. إضافة إلى إصابة 25 عسكريا بإصابات متفاوتة الخطورة. أين تم إجلائهم مباشرة نحو المؤسسات الإستشفائية القريبة.

وجاء في بيان الوزارة “على إثر الحرائق التي نشبت بولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة، يوم 23 جويلية 2023 لاسيما على مستوى بلديتي القصر وبني كسيلة”. و”التي سخر لإخمادها وسائل مادية وبشرية هامة، منذ الساعات الأولى لاندلاعها”. “تمثلت في طائرتين متخصصتين في إخماد النيران، وتدخل أعوان الحماية المدنية ومفارز للجيش الوطني الشعبي”. و”نظر لازدياد قوة الرياح التي تسببت في تغيير اتجاه النيران بشكل عشوائي. نحو مكان تواجد مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد داس ببني كسيلة”.