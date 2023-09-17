حرائق بجاية.. توقيف مشتبه فيهما بإضرام النيران

تمكن، عناصر الدرك الوطني، اليوم الأحد، من توقيف شخصين يشتبه فيهما بإضرام الحرائق المندلعة في غابات بني مليكش “تازمالت” بجاية.

كما أشار بيان الدرك الوطني، إلى أن الأمر يتعلق بالمسمى “ف.س.و” و المسمى “ع.ر” البالغين من العمر 44 و60 سنة. فيما لا يزال التحقيق متواصل لمعرفة أسباب الحرائق المندلعة وتوقيف المتسببين فيها.

الحالة العامة حتى الساعة الثالثة مساء

و كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، عن آخر حصيلة سجلتها بخصوص حرائق الغابات. و هذا في مختلف ولايات الوطن حتى الساعة الثالثة صباحا.

كما أشارت الحماية المدنية إلى أن 4 حرائق في ولاية بجاية لا تزال عملية الاخماد فيها متواصلة. فيما تم إخماد نهائيا حريق واحد. و في ولاية جيجل، فإن عملية إخماد 3 حرائق متواصلة .

أما ولاية تيزي وزو، فإن 3 حرائق عملية الإخماد متواصلة، فيما تم إخماد حريق واحد تحت الحراسة. ولاية سكيكدة “حريقين عملية اخمادهما متواصلة، فيما تم اخماد حريق واحد تحت الحراسة.

و في ولاية البليدة، حريق عملية الاخماد متواصلة، و حريق أخمد تحت الحراسة. كما تم إخماد حريق واحد تحت الحراسة في ولاية البويرة.