حرائق تلتهم الغابات بـ 3 ولايات

تدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم السبت عبر 3 ولايات من أجل إخماد حرائق الغابات، الأدغال و الأحراش.

وكشفت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 17:30 حرائق عبر كل:

ولاية برج بوعريريج اين تم تسجيل حريق غابة بالمكان المسمى منطقة القريو طريق البوني والواقعة على حدود كل من بلدية جعافرة، القلة، وتفرق ثنية النصر.

وقد تم السيطرة على الحريق نهائيا ولاتزال عملية الحراسة متواصلة.

بينما في ولاية تبسة تدخل اعوان الحماية المدنية ببلدية مرسط من أجل حريق غابة بالمكان المسمى جبل الحوض أين تم إخماد الحريق و عملية الحراسة متواصلة.

في حين سجلت ولاية بجاية حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى الشط ببلدية سيدي عيش، وتم إخماد الحريق نهائيا.