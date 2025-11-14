حرائق تيبازة.. إجلاء 55 عائلة إلى مناطق آمنة

أكدت وزارة الداخلية، أن مصالحها بذلت جهود هامة بولاية تيبازة للتحكم في حرائق الغابات ببلديات حجرة النص، ومسلمون، والأرهاط وبني ميلك، أين تم إجلاء 55 عائلة إلى مناطق آمنة.

وحسب بيان للوزارة، تواصلت طيلة ساعات الليل عمليات إخماد الحرائق المندلعة بغابات البلديات الغربية لولاية تيبازة.

وتم ذلك، في ظل ظروف جوية صعبة بتسجيل سرعة رياح فاقت 60 كلم/سا. مما أسهم في تسارع انتشار النيران واتساع رقعتها بشكل ملحوظ.

وفي مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، استنفرت فرق الحماية المدنية الجزائرية وحداتها البرية ووسائل الدعم الجوي لاحتواء ألسنة اللهب.

كما جرى حشد إمكانات بشرية ولوجستية معتبرة بالتنسيق مع محافظة الغابات والسلطات المحلية، وذلك على النحو الآتي:

تجنيد 354 عونًا من مختلف الرتب من ولاية تيبازة، مدعّمين بفرق إضافية من ولايات المدية، البليدة، غليزان، الشلف وعين الدفلى.

تسخير 97 شاحنة إخماد موزّعة وفق مخطط عملياتي دقيق يشرف عليه مركز القيادة الميداني.

كما تم تعزيز جهود الإطفاء بطائرات BE200 التابعة للجيش الوطني الشعبي.

وفي إطار حماية الأرواح والممتلكات، نُفّذت بالتنسيق مع السلطات المحلية عملية إجلاء 55 عائلة إلى مناطق آمنة. مع استمرار السهر على حماية المنشآت العمومية والخاصة.

ومع بداية تحسّن الأحوال الجوية، تواصل وحدات الحماية المدنية عمليات التمشيط وإزالة بقايا الجمر. مع إخماد البؤر المشتعلة المتفرّقة لضمان السيطرة الشاملة على الحريق ومنع تجدده.