حرائق تيبازة.. جهود الإطفاء متواصلة بـ5 غابات

تتواصل اليوم الجمعة، عمليات إخماد حرائق الغابات، المنتشرة في ولاية تيبازة، حيث تم تسخير 409 عون حماية مدنية من مختلف الرتب.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المنية، تتواصل اليوم، عمليات إخماد حريق غابة، بالمكان المسمى دوار بوخليجة، ببلدية الأرهاط.

أين تم تسخير، 07 شاحنات، وفرقة راجلة، وحافلة، وتم تدعيم الجهود بـ3 رتل متنقلة لولاية عين الدفلى وبومرداس وغليزان، وطائرة BE200.

كما تتواصل عملية إخماد حريق غابة، بالمكان المسمى غابة بوزولة، ببلدية شرشال.

أين تم تنصيب مركز قيادة عملياتي بقيادة المدير العام للحماية المدنية.

فيما تتواصل عملية إخما حريق غابة عمارشة، ببلدية مسلمون، وتم تسخير شاحنتان، بدعم من رتل البليدة، ورتل المدية، وطائرة BE2000.

كما إندلع حريق غابة، بالمكان المسمى غابة شولة، ببلدية بني ميلك، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة. وتم تسخير رتل متنقل لولاية الشلف “4 شاحنات”.

وتتواصل عملية إخماد حريق غابة، بالمكان المسمى دوار الإخوة مرسلي، ببلدية مسلمون. اين تم تسخير شاحنتان ، بدعم من رتل البليدة.

وعموما، وفي إطار الجهود المبذولة لاخماد حرائق غابات الجهة الغربية لولاية تيبازة، “الارهاط، وبيني ميلك، ومسلمون، وحجرة النص”، أكد المدير الولائي للحماية المدنية العقيد كواص أنه تم تسخير 409 عون حماية مدنية من مختلف الرتب.

بالإضافة إلى تسخير 97 شاحنة اطفاء، حيث تلقت الولاية الدعم من الوحدة الوطنية لولايات غليزان، والبليدة، وعين الدفلى.