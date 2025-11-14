حرائق تيبازة.. لم يتم تسجيل أي حالة إصابة إلى غاية الآن

أعلنت وزارة الصحة، عن عدم تسجيل أي حالة إصابة أو جرحى إلى غاية الآن، إثر الحرائق التي نشبت بعدد من الغابات بولاية تيبازة.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الجمعة، إن وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، يتابع الوضع عن كثب ويطمئن المواطنين بأنّ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة قد اتُّخذت لضمان سلامتهم.

كما أكدت الوزارة أنّه تم وضع جميع المؤسسات الصحية بولاية تيبازة في حالة تأهّب. بما في ذلك المستشفيات والعيادات متعددة الخدمات. التي تم تزويدها بكل الوسائل والموارد البشرية الضرورية للتكفّل بأي حالة محتملة.

كما تم وضع مركز الحروق الكبرى بزرالدة في حالة استعداد تام، دعماً للمنظومة الصحية على المستوى المحلي.

فيما تم تشكيل خلية متابعة للتكفل بالأشخاص الذين تضرروا من انبعاثات الدخان لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بالإضافة إلى الدعم النفسي.