حرائق تيزي وزو: أزيد من 1700 مسكن متضرر

تم إحصاء 1705 مسكن متضرر من الحرائق التي إندلعت بولاية تيزي وزو يوم 9 أوت الماضي بعد معاينة مهندسو هيئة المراقبة التقنية للبنايات بالولاية. وحسب ما كشف والي الولاية الجديد جيلالي دومي خلال بزيارة عمل قادته إلى دائرتي الأربعاء نايت ايراثن ومقلع للوقوف الوقوف على مدى تنفيذ إجراءات التكفل بالمتضررين. أنه وإلى غاية الغثنين الماضي تم معاينة 1705 وتصنيفها وفق درجة تضررها”.

كما صادقت لجان الدوائر على قائمة السكنات المتضررة ليتم المصادقة فيما بعد عنها من قبل اللجان الولائية وعاين جيلالي دومي المؤسسات التربوية التي مستها النيران، بما فيها المدارس الابتدائية كما عاين حوالي 13 مؤسسة تربوية متضررةجراء هذه الحرائق.