حرائق تيزي وزو.. بولخراص يتفقد شبكات الكهرباء والغاز

حل الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، شاهر بولخراص اليوم الخميس، في زيارة عمل وتفقد بولاية تيزي وزو، مرفوقا بوفد رفيع المستوى.وجاءت هذه الزيارة، لتفقد شبكات الكهرباء والغاز بعد الحرائق التي ضربت المنطقة.

وحسب بيان للشركة، رافق بولخراص، كل من مسيري شركات سونلغاز، والأمين العام للكوفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية.وحظي الوفد بإستقبال خاص من والي الولاية محمد جمعي، وعدد من ممثلي السلطات المحلية.

وتندرج الزيارة في إطار تفقد وضعية شبكات الكهرباء والغاز، بعد الحرائق المهولة التي مست الولاية وألحقت أضرارا جسيمة بالشبكات وبمستوى التزويد بالطاقة في الولاية. كما سيقف بولخراص على مستوى الانجاز فيما يتعلّق بإعادة الخطوط حيز الخدمة.