حرائق تيزي وزو.. وضع جهاز أمني لحماية السكان

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن وضع جهاز أمني لحماية السكان من الحرائق المندلعة بعدة مناطق بولاية تيزي وزو.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم وضع جهاز أمني لحماية السكان في كل من بني دوالة والأربعاء ناث ايراثن.

وإندلعت عدة حرائق اليوم في كل من غابة بتقراقرة، وغابة تخوخت، وغابة آيت اتلي بالأربعاء ناث ايراثن، وغابة آيت فرح.

وتعكف مصالح الحماية المدنية، على إخماد هذه الحرائق، فيما تم وضع جهاز أمني لحماية السكان بهذه المناطق.