حرائق جيجل: حالات إختناق للأطفال والمسنين وإخلاء هذه المناطق من السكان

كشفت مديرية الحماية المدنية بولاية جيجل، عن تسجيل عدة حالات اختناق بالدخان لدى الأطفال والمسنين، بسبب الحرائق المندلعة في عدة مناطق.

وحسب بيان لذات المصلحة، فإن عمليات السيطرة على مختلف الحرائق متواصلة والفرق موزعة في كل النقاط لحصرها.

وأكد البيان، أن لا وجود لأية حالة وفاة، في حين تم تسجيل عدة حالات اختناق بالدخان لمسنين، وأطفال. حيث تم التكفل بهم ونقلهم للعلاج.

كما تم إخلاء مناطق بولخماس، الطرشة وبوبلاطن عزيرو ولاصاص من السكان.

وتتم العمليات بقيادة والي الولاية، أحمد مقلاتي، والسلطات العسكرية، ومدير الحماية المدنية.

وذكر البيان، أن عميات الاخماد تتم في ظروف جوية سيئة للغاية، من درجات حرارة ساخنة جدا وهبوب رياح ساخنة مما يصعب المهمة.