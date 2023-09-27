حرائق شمال العراق.. رئيس الجمهورية يعزي الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية انه وعقب المصاب الجلل الذي حلّ بالشعب العراقي والمتمثل في نشوب حرائق شمال العراق، بعث الرئيس تبون برسالة تعزية ومواساة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد

وجاء النص الكامل لرسالة التعزية كمايلي:

“على إثر الحريق الذي نشب في شمال العراق والذي خلّف العديد من الضحايا، نتقدم إليكم وإلى ذوي الضحايا وإلى الشعب العراقي الشقيق، باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص التعازي وعميق المواساة، سائلين المولى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.”

وإختتم ارئيس الجمهورية الرسالة “تقبلوا الرئيس و أخي العزيز أسمى مشاعر التقدير و الاحترام.”