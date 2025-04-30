حرائق ضخمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة..وسلطات الكيان تطلب مساعدة دولية

اندلعت حرائق هائلة بالقرب من القدس، وساعدت رياح الخماسين القوية في انتشار ها فى الأراضي المحتلة بالقدس، والتى يقطنها صهاينة.

وشملت الحرائق مناطق واسعة في ضواحي القدس المحتلة ومناطق غابية، كما فقدت سلطات الكيان السيطرة على الحريق أين أمر قائد أركان جيش الاحتلال بتسخير جميع القوات وأذرع الجيش للمساهمة في إخماد النيران.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية اندلاع الحرائق، اليوم الأربعاء، داخل مدن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب حرارة الجو الشديدة، حيث تعمل العشرات من فرق الإطفاء على منع انتشار الحرائق المشتعلة منذ الصباح.

وأشارت الوكالة إلى اضطرار عدد من سائقي المركبات، ، لتركها في الشارع ومغادرة المكان بعيدًا عن الأخطار، حيث عمل 50 طاقم إطفاء وطائرتان ومروحية على إطفاء الحريق، الذي اندلع بالقرب من الطريق السريع رقم 6 في منطقة وسط القدس.