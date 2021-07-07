قناة النهار حرائق غابات خنشلة..وصول النيران إلى غابات منطقة توقات بلدية بوحمامة بقلم قناة النهار نشر في 07 جويلية 2021 - 13:45 شارك غرِّد 22 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957012 اقرأ أيضا الولايات الساحلية تضع آخر اللمسات عشية إنطلاق موسم الإصطياف قناة النهار 30 جوان أمن ولاية سطيف يتوج بكأس الجزائر للشرطة قناة النهار 23 جوان EURO النهار: سويسرا تباغت الجميع.. تطيح بكبرياء فرنسا وتضرب موعدا لإسبانيا قناة النهار 29 جوان البروفيسور مصطفى خياطي: يجب الإسراع في عملية التلقيح خاصة للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة قناة النهار 03 جويلية