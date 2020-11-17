حرائق غابة قوراية: إيداع 17 متهما الحبس وإصدار أوامر بالقبض في حق ستة آخرين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شرشال بولاية تيبازة، في ساعة مبكرة من نهار يوم الثلاثاء بإيداع 17 متهما الحبس المؤقت.

كما أصدر قاضي التحقيق أوامر بالقبض في حق ستة آخرين في حالة فرار، جميعهم متورطون في إضرام النيران بغابات قوراية بتيبازة.

وأفادت “وأج” نقلا عن مصادر أمنية، أن قرار قاضي التحقيق جاء بعد جلسة سماع دامت منذ يوم أمس الى غاية صباح اليوم.

وذلك إثر إحالة ملف القضية من قبل نيابة محكمة شرشال على التحقيق مع إلتماس إيداع المتهمين الحبس المؤقت.

وكذا إصدار أوامر بالقبض في حق الأشخاص المتواجدين في حالة فرار، منهم أربعة خارج التراب الوطني.

كما قرر قاضي التحقيق وضع شخصين اثنين متهمين بجنحة التجمهر تحت نظام الرقابة القضائية.

فيما أصدر أمرا بالقبض الدولي في حق أربعة متهمين موجودين خارج التراب الوطني و أمرين بالقبض في حق اثنين آخرين في حالة فرار داخل التراب الوطني.