حرائق مهولة تحاصر 11 ولاية!

أكدت مصالح الحماية المدنية سيطرتها الكاملة على معظم الحرائق التي طالت مناطق الوطن خلال أول أمس السبت، والذي شهد نحو 47 حريقا عبر 11 ولاية، تمّت السيطرة عليها كليا باستعمال كل الوسائل المتاحة لمصالح الحماية المدنية، لا سيما الوحدات الجوية التابعة للحماية المدنية.

إضافة إلى مروحيات الجيش الوطني الشعبي، التي لعبت دورا بارزا في إخماد هذه الحرائق، وفق ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى مصالح مديريات الحماية المدنية، فاروق عاشور.

تسجيل 889 حريق غابي على المستوى الوطني منذ جوان الماضي

وفي تصريح أدلى به على أمواج الإذاعة الوطنية الأولى، أمس الأحد، كشف عاشور، عن تسجيل 889 حريق غابة وأدغال في ولايات بجاية وسطيف وجيجل وسكيكدة، منذ بداية جوان، حيث كانت الخسائر ضئيلة مقارنة بالسنة الماضية، بتسجيل نحو 2200 هكتار، في حين كانت حصيلة سنة 2021، خسارة نحو 12 ألف هكتار، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية، خلال السنة الجارية، كما عملت هذه الحرائق على إتلاف “532.42 هكتار من الغابات و 668.50 هكتار من الأدغال و579.16 هكتار من الأحراش”.

وبخصوص الولايات المعنية بهذه الحرائق، قال المكلف بالإعلام على مستوى مصالح مديريات الحماية المدنية، إن الولايات المعنية بهذه الحرائق هي “بجاية بـ 19 حريقا وسطيف وسكيكدة بـ 6 حرائق وجيجل بـ 4 حرائق والطارف بـ 3 وتلمسان والشلف بحريقين، والبويرة وتيسمسيلت وتيبازة وقسنطينة وأم البواقي بحريق في كل منها”.

وتشهد المناطق الشمالية من الوطن خلال هذه الأيام موجه حرّ استثنائية، متبوعة برياح قوية في بعض المناطق، الأمر الذي ساهم في توسع دائرة الحرائق التي اجتاحت الولايات الشمالية، خاصة الشرقية، وسبق لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن دعت إلى رفع مستوى التأهب إلى أقصى درجاته، مطالبة مديرية الغابات بالاستعداد الكامل تحسبا لأي حريق قد ينشب في هذه الأيام، وذلك تجنبا لـ “سيناريو” السنتين الماضيتين، اللتين شهدتا حرائق مهولة ضربت شرق الجزائر وغربها، أدت إلى فقدان عشرات القتلى وخسارة آلاف الفلاحين لمزارعهم ومواشيهم.