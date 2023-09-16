قناة النهار حرائق مهولة نشبت في 20 منطقة بغابات بجاية دون تسجيل خسائر بشرية بقلم قناة النهار نشر في 16 سبتمبر 2023 - 08:50 حرائق مهولة شارك غرِّد أرسل 200 0 حرائق مهولة نشبت في 20 منطقة بغابات بجاية دون تسجيل خسائر بشرية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LBaUJ اقرأ أيضا عين الدفلى/ سكان الشيخ بن يحي بالعطاف يناشدون السلطات لحمايتهم من الفيضانات قناة النهار 14 سبتمبر جعفر قاسم يكشف حول موعد عودة الممثل "صالح أوقروت" قناة النهار 09 سبتمبر رغم وجود إستراتيجيات المخاطر الكبرى .. تسجيل وفيات مع أولى الأمطار الموسمية قناة النهار 03 سبتمبر سرقة العدادات المائية.. ظاهرة تفشت في مجتمعنا قناة النهار 01 سبتمبر الأودية النائمة.. خطر على السكان مع كل تهاطل للأمطار قناة النهار 06 سبتمبر فلاحة: إقالات بالجملة وإجراءات ردعية .. تطهير القطاع الفلاحي من المتقاعسين قناة النهار 14 سبتمبر سري جدا: مخدر التشوشنة القـ.ـاتل .. شباب يمـ.ـوتون وآخرون في الطريق للجنون !! قناة النهار 05 سبتمبر صريح جدا: بين المدارس العمومية والخاصة.. أيهما يفضل الأولياء ؟ قناة النهار 16 سبتمبر سعيدة /عائلة سلسبيل تناشد المحسنين لمساعدتها في تكلفت عملية جراحية على مستوى القلب قناة النهار 15 سبتمبر طالع هابط: النوي ينتفض ضد وزارة البيئة بسبب مفرغة واد السمار سابقا التي أصبحت منتزه .. وقتاش تفتحوها قناة النهار 14 سبتمبر