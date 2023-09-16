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قناة النهار

حرائق مهولة نشبت في 20 منطقة بغابات بجاية دون تسجيل خسائر بشرية

بقلم قناة النهار
حرائق مهولة نشبت في 20 منطقة بغابات بجاية دون تسجيل خسائر بشرية
حرائق مهولة
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حرائق مهولة نشبت في 20 منطقة بغابات بجاية دون تسجيل خسائر بشرية

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