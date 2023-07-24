حرائق مهولة.. وألسنة النيران تحاصر ولايات بأكملها

إندلعت حرائق مهولة صبيحة اليوم الإثنين عبر العديد من الولايات الوسطى والشرقية. بسبب موجة الحر التي تضرب هذه الولايات مؤخرا وتعدت 48 درجة.

واستيقظ سكان ولاية بجاية عبر بلديات تيغرمت وتوجة، بني جليل، بني كسيلة، ملبو، وأوقاس على مشاهد مرعبة لألسنة النيران تتطاير في السماء أتت على الأخضر واليابس. بالإضافة كذلك إلى احتراق غابة سيدي عيش أميزور.

وسجلت وحدات الحماية المدنية بولاية بجاية حريق ببوربعطاش بلدية فناية، وحريق غابة الساحل بلدية مالبو. بالإضافة كذلك إلى حريق اغيل ملولن بلدية اميزور، وحريق بومنصور بلدية واد غير. حريق تاسلنت بلدية اقبو، حريق تاريمنت بلدية اوقاس، حريق كاسكاد بلدية اسماعيل. حيث أن عملية الاخماد متواصلة.

وقد اندلعت حرائق مهولة بجبال الأخضرية ولاية البويرة وقرية الزبربر، أين وصلت ألسنة النيران إلى البيوت والقرى وتم إجلاء السكان لتفادي وقوع خسائر في الأرواح. بالإضافة كذلك إلى تسجيل حريق بقرية الثعالبة بلدية الزبربر، وغابة غديوة بلدية القادرية. ناهيك عن حريق غابة بورباش بلدية الأخضرية عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية تيزي وزو، تم تسجيل حريق غابة ماتوسة بلدية برج منايل. وكذا حريق غابة ازموران بلدية آيت يحيى موسى حيث أن عملية الاخماد متواصلة.

ما بولاية بومرداس، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل حريق غابة بواد الحميز بلدية الأربعطاش، وحريق غابة بلدية تيمزريت. وكدا غابة ماتوسة بلدية برج منايل حيث أن عملية الاخماد متواصلة.

وفي ولاية جيجل، تم تسجيل حريق الطوالبية ببلدية جيجل، وحريق بولخماس بلدية زيامة المنصورية. بالإضافة كذلك إلى حريق القيطون بلدية زيامة المنصورية.

أما بولاية سكيكدة، فقد تم تسجيل حريق غابة الحوش قرية العوينات وحريق بلدية اولاد عطية عملية الإخماد متواصلة.