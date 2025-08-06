حرائق.. إخماد تام في بجاية والعاصمة.. والجهود مستمرة في تلمسان وتيزي وزو

كشفت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، عن الوضعية العامة لحرائق الغابات، الأدغال والأحراش بعدة ولايات عبر الوطن، حيث تواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتواء النيران وتأمين المناطق المتضررة.

ففي ولاية بجاية، تم إخماد حريق اندلع بمنطقة “ازغار” التابعة لبلدية ذراع القايد بشكل نهائي، دون تسجيل أضرار بشرية.

أما في ولاية الجزائر العاصمة، فقد سجِّل حريق بالأدغال والأحراش قرب شركة “سيال” في منطقة “فوجرو” ببلدية بني مسوس. حيث تمت السيطرة عليه بالكامل، وتستمر في الموقع عملية الحراسة الوقائية.

وفي ولاية تلمسان، ما تزال وحدات الإطفاء تباشر عملية إخماد حريق شبّ بمنطقة بني زيدار ببلدية بني سنوس، وسط صعوبات ميدانية بفعل طبيعة التضاريس.

كما شهدت ولاية تيزي وزو حريقًا غابويًا بقرية تيزي ملال التابعة لبلدية أيت تودرت. وقد تم إخماده بنجاح، مع بقاء فرق الحماية المدنية في حالة تأهب لمواصلة المراقبة الميدانية.