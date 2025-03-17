حرارة إستثنائية غدا.. وإضطراب جوي قوي بداية من الجمعة

ستشهد الولايات الشمالية للوطن، أجواء حارة وحرارة فوق معدلها الفصلي إلى غاية يوم الخميس. لتتغير الوضعية الجوية كليا يوم الجمعة بسبب دخول إضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بأمطار غزيرة وبرودة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء المرتقبة غدا الثلاثاء ستكون من صافية إلى مغشاة بسحب سفلى تكون محملة ببعض الأمطار. على كافة المناطق الشمالية للوطن. بينما يوم الأربعاء والخميبس فالأجواء ستكون من مغشاة في الصبيحة إلى صافية لتتحول إلى غائمة تدريجيا مساء الخميس.

درجات الحرارة الدنيا ستبقى باردة خلال الصبيحة والليل لتتراوح مابين 4 إلى 10 درجات على المناطق الشمالية. ومن 10 الى 20 درجة بالجنوب.

في حين درجات الحرارة القصوى ستشهد إرتفاعا وفوق معدلها الفصلي بسبب تيارات هوائية من الجنوب نحو المناطق الشمالية. أين ستصل إلى 29 درجة بالمناطق الشمالية و41 درجة بالجنوب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور